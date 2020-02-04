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СК отказался возбуждать дело об избиении журналиста «России Сегодня» на тренинге для военных корреспондентов
«Новая газета»редакция
Следственный комитет решил не возбуждать дело об избиении редактора МИА «Россия сегодня» Святослава Павлова на курсах «Бастион» для военных репортеров. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Леонид Соловьев, сотрудничающий с организацией «Зона права».
Павлов требовал возбудить дело о превышении полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК) против восьми военнослужащих части №67606.
Редактор МИА «Россия сегодня» в сентябре прошлого года был на тренинге, организуемом Союзом журналистов Москвы при участии силовых ведомств, он прошел в Севастополе. По словам Павлова, участники курсов жили в казарме по военному распорядку, а на лекции о захвате в заложники участников курса избили морские пехотинцы. Впоследствии у Павлова диагностировали черепно-мозговую травму и ссадины.
В Союзе журналистов Москвы избиение Павлова на курсах отрицали и заявили, что всем слушателям перед началом рассказали о плане занятий и провели инструктаж. Редактор «России Сегодня», как утверждали в СЖМ, с самого начала не хотел исполнять правила.
Курсы «Бастион» проводятся с 2006 года. Участие в них обязательно для представителей государственных СМИ, работающих в «горячих точках».