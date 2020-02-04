Лукашенко призвал Москву «не стенать» из-за улучшения их отношений с «величайшей империей» США

Президент Беларуси Александр Лукашенко после визита американского госсекретаря Майка Помпео в Минск заявил об улучшении отношений между двумя странами. По словам президента, Помпео увидел, что «это нормальная страна: и прав здесь хватает, и никому жить не мешают».

«Не скажу, что уж американцы у нас такие большие друзья. — сказал Лукашенко журналистам во время посещения бумажного завода. — Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей — ведущей страной мира».

«В России озаботились. — продолжил глава Беларуси. — А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь!» (цитата по БелТА).

Читайте также Второй день Помпео. После Киева госсекретарь США приехал в Минск

На фоне конфликта Минска с Москвой из-за тарифов на энергоресурсы Майк Помпео 1 февраля предложил Беларуси полностью заместить российское сырье на американское. Госсекретарь также допустил возможность снятия санкций со страны. Прошлой осенью они договорились восстановить межгосударственные связи на уровне послов.

4 февраля Лукашенко вновь вспомнил о споре по цене поставок российской нефти и газа. По его словам, он вновь поднимет эту тему на встрече с президентом Владимиром Путиным в пятницу 7 февраля: «Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть — налоговым маневром заменили, дурачков нашли! — продайте нам по мировым ценам».