Эвакуированных из Китая россиян отправят на карантин в Тюменскую область

Вывезенных из Китая россиян и иностранцев изолируют в карантине в Тюменской области в связи со вспышкой нового типа коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

В ближайшие дни из Уханя и провинции Хубэй на военных самолетах эвакуируют 147 граждан России, стран ЕАЭС и Украины.

«Хочу сказать и успокоить всех, чтобы не было никаких заявлений по этому поводу: граждане, которые прилетают из Уханя и провинции Хубэй — это здоровые граждане», — приводит слова Голиковой Интерфакс.

По данным местных СМИ, приехавших из Китая разместят в санатории «Градостроитель» в поселке Винзили Тюменской области. На карантине они пробудут около двух недель.

Напомним, что на данный момент известно о двух случаях заражения коронавирусом в России. Двоих граждан Китая в Забайкальском крае и в Тюменской области госпитализировали и изолировали, как и контактировавших с ними лиц. Замминистра здравоохранения России Сергей Краевой заявлял, что, несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в стране, Минздрав готовится к возможной массовой инфекции.