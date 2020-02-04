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Бывшего губернатора Кировской области Белых уволили из тюремной библиотеки. Теперь он будет шить игрушки
Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, который сейчас отбывает наказание по обвинению в коррупции, уволили с работы в библиотеке колонии. Об этом агентству РИА Новости сообщили в управлении ФСИН по Рязанской области.
От работы в библиотеке Белых был отстранен за «нарушения условий содержания». Что именно не устроило руководство колонии в поведении экс-губернатора, не уточняется. Теперь бывший чиновник будет трудиться в швейном цехе и заниматься пошивом игрушек. Как сообщает агентство, Белых не жалуется на новую работу.
В 2018 году Никиту Белых приговорили к восьми годам лишения свободы по обвинению в получении взятки от бизнесмена Юрия Зудхаймера в размере 400 тысяч евро (ч. 6 ст. 290 УК) в обмен на покровительство в ведении бизнеса на территории Кировской области. Экс-чиновник свою вину не признает.