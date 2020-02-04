Родители из Свердловской области попросили Дональда Трампа спасти их больную дочь

Жители поселка Заречный Алена и Алексей Краюхины обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь с лечением их ребенка. Обращение передано через консульство.

В январе маленькой Лизе поставили диагноз: спинальная мышечная атрофия 1 типа. Это генетическое заболевание, при котором человек сохраняет сознание, но теряет возможность двигаться, пишут родители. Вылечить ребенка в России невозможно, в стране нет необходимых препаратов.

Лекарство есть в бостонской детской больнице. Оно называется Zolgensma и помогает восстановить «поломанную» цепочку гена и после его приема ребенок начинает развиваться полноценно. Его вводят один раз.

Препарат стоит больше двух миллионов долларов, еще четыреста тысяч нужны на реабилитацию и лечение. «Сейчас Лизе 1 год и 4 месяца, она самостоятельно переворачивается на живот, держит голову, сидит, но не садится, самостоятельно держит ложку. В интеллектуальном плане она очень умная и любознательная. Говорит «мама», «папа», «баба», подражает различным звукам. Мы много и плодотворно занимаемся с ней. В Российской Федерации наш ребенок обречен на смерть», – написано в обращении.

Заработать на препарат семья не сможет, поэтому просит американского лидера помочь с инъекцией. Алена и Александр из-за этого заболевания уже потеряли первого ребенка.

Ранее семья также обращалась к президенту России Владимиру Путину, и получила из Администрации президента ответ о том, что их обращение направлено в Минздрав «по подведомственности». Родители Лизы считают этот ответ формальным.

Екатерина Уральская