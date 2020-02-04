«Новая газета»: четыре офицера ФСБ погибли в окрестностях Латакии. Там планировались переговоры Турции и Сирии

Четыре офицера Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ Булат Ахматьянов, Руслан Гимадиев, Дмитрий Минов и Всеволод Трофимов погибли 1 февраля не в бою под Алеппо, как сообщалось ранее, а в окрестностях Латакии. Там планировалась встреча высших руководителей Турции и Сирии, а Россия помогала с безопасностью. Как сообщили источники «Новой газеты», атака могла носить характер провокации.

По их словам, российские офицеры попали в засаду, и боевики знали маршрут, по которому они возвращались в город. Они с расстояния активировали фугас, а позже расстреляли контуженных военных.

Латакия сейчас полность контролируется проправительственными сирийскими войсками. В настоящее время это относительно спокойная территория.

Источники рассказали, что офицеры были в «легендированной командировке», то есть действовали не под своими именами. О том, что они находятся на спецзадании, знали в том числе несколько сирийцев. Один из собеседников «Новой» уточнил, что российских военных предали, возможно «с целью эскалации войны».

По версии источников «Новой» на турецко-сирийской границе в районе города Касаб, готовилась встреча высших руководителей Турции и Сирии, последняя запросила у России помощь в обеспечении безопасности этой встречи. Для этого в Сирию и направили четырех офицеров ФСБ. И в засаду они попали, когда возвращались после разведки местности.

В январе это была вторая командировка погибших офицеров в Сирию. До этого они обеспечивали безопасность при визите в Дамаск президента России Владимира Путина.

После гибели российских офицеров, в ночь на 3 февраля, сирийская армия открыла огонь по турецким войскам в идлибской зоне. В результате погибли шесть человек, еще семеро турецких военных были ранены. По данным «Новой», приказ на открытие огня и на убийство офицеров ЦСН ФСБ отдали из окружения Башара Асада.

Информация о гибели четырех российских офицеров появилась вечером 2 февраля. Сообщалось, что погибшие офицеры ФСБ были на блокпостах недалеко от Алеппо и погибли при отступлении сирийской армии, когда оппозиция направила к армейским блокпостам машины со взрывчаткой, а после этого обстреляла блокпосты.