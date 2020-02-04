Израильский музей Холокоста извинился за искажение оценки роли СССР в войне на форуме с участием Путина

Историк Дэн Мичман, глава института изучения Холокоста при иерусалимском мемориале Яд ва-Шем, в письме для редакции газеты Haaretz извинился за «неточности» в презентации, показанной в конце января на всемирном форуме памяти жертв Холокоста.

На церемонии, которую посетили несколько десятков мировых лидеров, в том числе Владимир Путин и американский вице-президент Майк Пенс, использовались видео с пересказом истории Второй мировой войны. Критики настаивали, что его авторы «переняли дискурс» Советского союза о войне и умолчали о роли союзников.

«Видео не включало никаких упоминаний о разделе Польши между СССР и нацистской Германией в 1939 году, а также об оккупации западной Европы спустя год, — писал Мичман. Он признал и другие ошибки в презентации: там приводились карты с неверными границами Польши, путались упоминания о лагерях смерти и концентрационных лагерях.

Форум проходил на фоне спора между руководством России и Польши о роли стран-участниц Второй мировой войны. Он начался после того, как в конце декабря Путин заявил, что Польша принимала участие в разделе Чехословакии, а ее посол в гитлеровской Германии был «сволочью и антисемитской свиньей». Из-за участия Путина польский президент Анджей Дуда отказался от поездки в Израиль на форум.