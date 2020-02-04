РПЦ предложила отказаться от освящения оружия массового поражения

Межсоборное присутствие Русской православной церкви (РПЦ) предложило перестать освящать оружие, использование которого может привести к массовой гибели людей. Проект документа опубликован на сайте РПЦ.

Предлагается перестать освящать в том числе оружия неизбирательного действия и массового поражения. По мнению РПЦ, это не отражено в традиции православной церкви и не соответствует «Чину благословения воинских оружий» – латинском документе по благословлению оружия.

При этом планируется продолжать благословлять средства передвижения по воде, суше и воздуху, используемые военными, если речь идет об охране их жизни. Помимо этого, устойчивая церковная практика – молитва о воинах и «благословение воина на несение ратной службы».

Например, в 2016 году во Владимирской епархии иерей Максим Самохвалов освятил боевые истребители Су-25 и военной техники. «Нередко к священникам обращаются для того, чтобы они освятили вооружение: бомбардировщики, боевые ракеты ("Тополь" и "Искандер"), подводные лодки», – говорил он. За год до этого в Ростове-на-Дону освящали бомбардировщики Су-34.