СМИ: бывший вице-премьер Акимов возглавил «Почту России»

Бывший вице-премьер по вопросам транспорта, связи и цифровых технологий Максим Акимов назначен генеральным директором «Почты России». Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и РИА Новости.

Решение о назначении Акимова было принято на заседании совета директоров. На своем посту бывший вице-премьер сменил Николая Подгузова, который, вероятно, станет его первым заместителем. В сентябре 2019 года «Почту России» преобразовали в акционерное общество, спустя месяц Акимов стал председателем совета директоров компании.

Новый гендиректор «Почты России» был вынужден уйти с поста вице-премьера в связи с отставкой правительства России, о которой бывший председатель правительства Дмитрий Медведев объявил 15 января после послания президента Федеральному Собранию. Новым премьером стал экс-глава ФНС Михаил Мишустин, который сформировал новый кабмин, куда Акимов не вошел.