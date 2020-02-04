Минфин Хакасии решил обратиться к федеральным властям из-за нехватки денег на детские сады и школы

Минфин Хакасии решил обратиться к федеральным властям из-за с нехватки средств в консолидированном бюджете республики. Со справкой регионального Минфина ознакомился РБК, источник издания подтвердил его подлинность.

Консолидированный бюджет включает в себя в совокупные средства региона и муниципальных образований. Сейчас бюджет не сбалансирован на 14 млрд рублей, что составляет треть плановых расходов на год (37,7 млрд рублей). Без учета просроченной задолженности и госдолга непокрытый дефицит региона составит 10 млрд рублей.

Среди не обеспеченных расходов – бюджетная сфера (7,16 млрд рублей), финансовая помощь муниципальным образованиям (791 млн рублей) и развитие коммунальной инфраструктуры (800 млн рублей). Источник РБК в Верховном совете республики оценил ситуацию с бюджетом региона как «критическую».

В 64 муниципальных образованиях региона лицевые счета бюджетных учреждений заблокированы на 720 млн рублей. Как отмечало ИА «Хакасия», в конце декабря сразу два района не приняли бюджеты из-за финансовых проблем.

Власти региона признали, что в ряде школ есть задолженность за электричество. Они уточнили, что это сфера деятельности муниципалитетов, которые сами договариваются с энергетиками, кто и как будет гасить долги. При этом региональное правительство утверждает, что проблема существует не во всех муниципалитетах.

В пресс-службе Минфина заявили, что министерство не получало в этом году обращения от властей Хакасии по поводу дополнительной финансовой помощи, уточнив, что регион сможет ее получить не раньше конца 2020 года.

В 2018 году главой Хакасии стал член КПРФ Валентин Коновалов, но бюджет региона был дефицитным еще до этого, отмечает РБК со ссылкой на Федеральное казначейство. Однако, по мнению политконсультанта Дмитрия Фетисова, нынешний губернатор не предпринял серьезных шагов для улучшения ситуации.