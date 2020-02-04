Лукашенко: арестованные директора сахарных заводов получали откаты с поставок в Россию по «бросовым ценам»

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые прокомментировал задержание спецслужбами в конце января директоров всех четырех сахарных заводов страны. По его словам, они получали откаты с поставок сахара в Россию по заниженным ценам.

«Они создали в Москве "прокладку" — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов», — заявил Лукашенко (цитата по БелТА).

Поставками сахара в Россию занималась «Белорусская сахарная компания» с офисом в Москве, учрежденная в 2007 году всеми четырьмя сахарными заводами — Скидельским, Городейским, Слуцким и Жабинковским. Ее руководитель, Дмитрий Кириллов был в числе не менее десятка пропавших руководителей заводов.

На сахарных предприятиях по-прежнему утверждают, что руководство ушло в отпуск, однако, по данным СМИ, для задержания одного из них, директора Городейского комбината, над Польшей 24 января даже развернули самолет «Белавиа». Белорусский генпрокурор ранее говорил, что всех их подозревают в «мошеннических схемах» — преимущественно с российскими контрагентами.

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«Давно на контроле этот вопрос спецслужбы вели, — рассказал 4 февраля белорусский президент. — Мне доложили, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть по какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли, и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой. А потом эту маржу делили на взятки.

Там попались и с погонами люди. Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Вернуть, сказал, самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому».

Генпрокурор Александр Конюк 30 января уточнял, что дело в отношении директоров сахарных заводов может быть связано с внешней дебиторской задолженностью: их контрагенты пока не расплатились за закупленные продукты. Согласно их отчетностям на 2018 год, которые приводит местное отделение «Радио Свобода», долги были у трех заводов.

Издание также отмечало, что в последние годы страна резко увеличила импорт сахара из России, хотя правительство отчитывалось о «стопроцентном» выполнении плана по сахарной свекле: по данным Белстата, в 2018 году завезли больше тысячи тонн сырья для сахара, а в январе-ноябре прошлого года втрое больше — 4,5 тысячи тонн. Поскольку цены на сахар в России ниже, покупка могла быть выгодной, допускали опрошенные изданием эксперты.