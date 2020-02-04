В Хабаровске двум последователям «Свидетелей Иеговы» дали условный срок за обсуждение религии в кафе

Железнодорожный районный суд Хабаровска приговорил к двум годам условного срока последователей «Свидетелей Иеговы» (экстремистской организации, запрещенной в России) Николая Полеводова и Станислава Кима. Об этом сообщается на сайте конфессии.

Их признали виновными в участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2. ст. 282.2 УК). Полеводова, Кима, а также еще нескольких человек задержали в кафе в Хабаровске в 2018 году. Следствие посчитало, что они участвовали в религиозной встрече. Охранник и администратор заведения при допросе заявили, что не знают их и не могут утверждать, действительно ли они участвовали во встрече. Свидетели отметили, что в этот день в кафе действительно было некое собрание, но ничего противоправного его участники не делали.

Верховный суд запретил деятельность религиозной организации в России в 2017 году. После этого по стране начали возбуждать уголовные дела против последователей «Свидетелей Иеговы». В мае представители конфессии отмечали, что число преследуемых в России достигло 200 человек.