В России анонсировали появление новой экологической партии. На довыборы в Госдуму от нее может пойти художник Вася Ложкин

В Минюст направили документы о регистрации новой экологической партии «Зеленая альтернатива», которая, возможно, уже в этом году примет участие в региональной избирательной кампании, а также предложит своих кандидатов на выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом «Коммерсанту» рассказал председатель оргкомитета нового политического объединения Руслан Хвостов.

Представитель партии cможет занять думское кресло уже в этом году, если победит на довыборах в Госдуму в Ярославской области, которые были назначены из-за того, что представитель региона в парламенте Александр Грибов перешел на работу в аппарат президента. Они состоятся в сентябре, в единый день голосования. По словам Хвостова, за мандат Грибова в сентябре, вероятно, поборется ярославский художник Вася Ложкин (Алексей Куделин), который является автором картины «Шестая часть суши», признанной в 2016 году экстремистской.

Члены нового политического объединения, учредительный съезд которого планируется провести уже 10 марта, хотят создать в 31 регионе свои организации. Партия собирается решать актуальные экологические проблемы в России.

Сам Хвостов и раньше был участником экологических движений, поддерживаемых властями. Так, с 2005 года он входил в молодежное движение «Местные», созданное при поддержке губернатора Подмосковья, а после курировал движение «Экологическая экспедиция». На данный момент он работает в общественной палате Московской области.

Напомним, что за последний месяц в России появилось еще несколько новых политических движений. Ранее «Медуза» со ссылкой на источники в администрации президента сообщала, что Кремль планирует создать порядка 10 партий к парламентским выборам для создания иллюзии конкуренции и дробления оппозиционно настроенного электората.

О создании своих партий уже объявили экс-депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков («Достойная жизнь»), директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров, писатель Захар Прилепин («За правду!») и владелец компании Faberlic Александр Даванков.