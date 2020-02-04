«Агора» и «Роскомсвобода»: в России усилилось давление на разработчиков ПО и IT-бизнес в 2019 году

Международная правозащитная группа «Агора» и проект «Роскомсвобода» опубликовали доклад о вмешательстве в свободу российского интернета в прошлом году. Среди трендов, отмеченных в нем – «распространение политически мотивированных шатдаунов», а также давление на IT-бизнес и разработчиков ПО.

Авторы зафиксировали почти 439 тысяч случаев вмешательства в свободу российского интернета (в 2018 году – 662,8 тысяч), из них около 434,3 тысячи связаны с блокировкой интернет-ресурсов и запретом информации. Они также отметили 200 случаев уголовного преследования и 45 реальных приговоров из-за активности в сети.

По данным исследователей, пользователи сталкивались с давлением в 43 российских субъектах. Сильнее всего за год ситуация ухудшилась в 16 регионах, в том числе в Ингушетии, Архангельской, Мурманской и Ростовской областях, и относительно улучшилась, в частности, в Коми, Чувашии, Псковской области и Краснодарском крае.

«Власти после ряда колебаний несколько лет назад определились с основным вектором политики в отношении российского сегмента интернета — контроль, цензура и изоляция. Конечная цель — создание суверенного интернета наподобие китайско-северокорейского», — заключили авторы доклада.

В России в прошлом году был принят ряд законов, связанных с интернетом. В частности, это закон о «суверенном Рунете», в котором прописана возможность изоляции российского сегмента интернета. Еще один закон позволил признавать физические лица «иностранными агентами».

В рейтинге свободы интернета правозащитной организации Freedom House, опубликованном в ноябре прошлого года, Россия набрала 31 балл из 100, оказавшись в нем ниже Камбоджи и Нигерии.