Минтранс решил ввести новые правила проезда в электричках: из поездов будут высаживать музыкантов и плохо пахнущих людей

Министерство транспорта предложило ужесточить правила проезда в электричках. Чиновники хотят разрешить высаживать из поезда плохо пахнущих людей и музыкантов. Проект приказа о внесении изменений в правила перевозок пассажиров опубликован на сайте правительства.

До этого, согласно правилам, сотрудники органов внутренних дел могли снять человека с поезда, однако формулировка была более общей: «если он нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров». Теперь туда может добавиться уточнение: спокойствию граждан теперь будет угрожать «неприятный, зловонный запах» и «грязная одежда».

В проекте уточняется, что высадить из поезда могут за игру на музыкальных инструментах или пение, а также людей, которые включают радиоприемники или магнитофоны. Под запрет попали и другие действия, которые повышают уровень шума в вагоне поезда. Последний раз документ, регламентирующий проезд в электричках менялся в 2013 году.