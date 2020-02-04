Детские онкологи потребовали от Минздрава закупать оригинальные препараты вместо российских дженериков

Российские онкологи и гематологи потребовали от Минздрава отказаться от закупок аналогов запатентованных препаратов (дженериков) и приобретать для лечения детей с онкозаболеваниями оригинальные лекарства. Выдержки из их письма приводит «Фармацевтический вестник».

Медики утверждают, что российские аналоги значительно уступают по своим лечебным свойствам. При этом не все фармацевтические компании выпускают полную линейку лекарств, и врачи порой не могут назначить препарат из-за отсутствия необходимой дозировки или формы медикаментов. Кроме того, дженерики обладают рядом побочных эффектов, что создает дополнительные риски для больных с онкологией, у которых и так уже ослаблен иммунитет.

В своей резолюции, подписанной по итогам совещания детских онкологов и гематологов, которое прошло в Москве 24-25 января, медики также потребовали ускорить процесс регистрации заграничных лекарств, жизненно необходимых их пациентам и которые пока что запрещенных к реализации в России. Обращение подписали 142 детских врача, среди которых был и президент центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Накануне премьер-министр Мишустин распорядился в десятидневный срок подготовить необходимые документы для ввоза в Россию незарегистрированных лекарств. Проблему нехватки медикаментов для больных детей начали активно обсуждать прошлым летом после того, как россияне, пытавшиеся приобрести необходимые лекарства для своих детей за границей, стали фигурантами уголовных дел. Матери неизлечимо больных детей обратились к президенту с просьбой помочь в решении проблемы.