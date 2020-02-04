В Ингушетии задержали еще четверых участников протестов из-за границ с Чечней

В Ингушетии четырех местных жителей задержали по делу о столкновениях на митинге в Магасе в марте прошлого года. Об этом в соцсетях сообщил адвокат Калой Ахильгов, представляющий интересы нескольких подследственных участников протеста.

По данным Ахильгова, по подозрению в применении насилия к силовикам были задержаны Амирхан Беков, Магомед Барахоев, Макшарип Батыгов и Исмаил Хамхоев, дядя фигуранта «ингушского дела» Зубейра Хамхоева.

«Жена Амирхана [Бекова] сказала, что его увезли. Им ничего не разъясняли, ничего не показывали. Ей не понятно, в связи с чем. Озвучивают, якобы он является участником событий 27 марта. Также проводился обыск в доме Хамхоева Зубейра <..> Забрали во Владикавказ его дядю без объяснения причины. Задержан Магомед Барахоев без объяснения причин», — уточнил адвокат Магомед Беков «МБХ медиа».

Всего по делу о протестах в Магасе проходят около 30 человек, среди которых были как местные старейшины, так и простые участники митинга. Задержания продолжались несколько месяцев и завершились летом: большинство фигурантов были арестованы, десятерым признавшим вину обвиняемым уже вынесли приговоры, несколько уже вышли на свободу, остальные освободятся в ближайшие месяцы.

Протесты в Магасе начались осенью 2018 года, когда Чечня и Ингушетия подписали соглашение об изменении административных границ. Они возобновились в марте 2019 года: участники согласованного митинга 26 марта отказались расходиться и остались на центральной площади города на ночь, утром во время разгона произошли столкновения.