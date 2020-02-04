Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом

Комедия «Холоп» Клима Шипенко о мажоре, попавшем в XIX век в качестве простого конюха, к вечеру 3 февраля собрала 3,044 миллиарда рублей в прокате по России и странам СНГ, сообщает kinobusiness.com. Она стала самым кассовым российским фильмом, обойдя драму «Движение вверх» о сборной СССР по баскетболу (3,043 миллиарда).

По сборам непосредственно на территории России «Холоп» еще уступает «Движению вверх» почти на 20 миллионов рублей, однако, как отмечает издание, поскольку он остается в прокате, то вскоре станет лидером и по этому показателю. «Движение вверх» также еще обходит комедию по числу зрителей в кинотеатрах — почти на миллион человек.

Фильмом с самыми большими сборами в России и СНГ остается «Аватар» Джеймса Кэмерона, который за девять лет с момента выхода увеличил кассу до 3,64 миллиарда рублей. После «Холопа» и «Движения вверх» пятерку — со сборами около 3 миллиардов — замыкают финальные части киносаг «Мстители» и «Пираты карибского моря».