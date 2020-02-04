РБК: коллекторы смогут не представляться должникам и называть им только цифровые псевдонимы

Сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить право не называть должникам свои полные имена и представляться им с помощью цифровых идентификаторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рабочую версию нового законопроекта.

По словам источника издания в Минюсте, инициатива направлена на «защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов». В рабочей группе по законопроекту РБК сказали, что документ еще прорабатывается.

Сейчас закон обязывает коллекторов и сотрудников банков при разговоре с гражданином называть свои полные имена, прежде чем упоминать о задолженности. «Коллекторы очень опасаются раскрывать имена рядовых сотрудников call-центров. Если должник нервничает, он может свою агрессию направить на звонившего», — объясняет глава комиссии по финансовой безопасности Торгово-промышленной палаты Иван Рыков.

Издание отмечает, что сотрудники, занимающиеся обзвоном должников, обычно не принимают каких-либо решений, однако некоторые клиенты переходят к личным угрозам и могут найти коллектора по имени в открытых источниках. По мнению опрошенных РБК экспертов, идентификационный номер позволит обезопасить сотрудников от подобных ситуаций.

Кроме того, законопроект предусматривает «маскировку» автоматизированных взыскателей. Так, робот-коллектор сможет называть должнику имя и свой номер, при этом не сообщая, что с ним контактирует программа. В последние годы таких роботов активно используют коллекторские агентства, у ВТБ они совершают более 300 тысяч звонков в месяц.