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РБК: коллекторы смогут не представляться должникам и называть им только цифровые псевдонимы
Сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить право не называть должникам свои полные имена и представляться им с помощью цифровых идентификаторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рабочую версию нового законопроекта.
По словам источника издания в Минюсте, инициатива направлена на «защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов». В рабочей группе по законопроекту РБК сказали, что документ еще прорабатывается.
Сейчас закон обязывает коллекторов и сотрудников банков при разговоре с гражданином называть свои полные имена, прежде чем упоминать о задолженности. «Коллекторы очень опасаются раскрывать имена рядовых сотрудников call-центров. Если должник нервничает, он может свою агрессию направить на звонившего», — объясняет глава комиссии по финансовой безопасности Торгово-промышленной палаты Иван Рыков.
Издание отмечает, что сотрудники, занимающиеся обзвоном должников, обычно не принимают каких-либо решений, однако некоторые клиенты переходят к личным угрозам и могут найти коллектора по имени в открытых источниках. По мнению опрошенных РБК экспертов, идентификационный номер позволит обезопасить сотрудников от подобных ситуаций.
Кроме того, законопроект предусматривает «маскировку» автоматизированных взыскателей. Так, робот-коллектор сможет называть должнику имя и свой номер, при этом не сообщая, что с ним контактирует программа. В последние годы таких роботов активно используют коллекторские агентства, у ВТБ они совершают более 300 тысяч звонков в месяц.