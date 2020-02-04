Прокуратура потребовала признать экстремистской башкирскую правозащитную организацию «Башкорт» и запретить ее деятельность

Прокуратура Башкирии направила в Верховный суд республики исковое заявление о признании экстремистской правозащитной общественной организации «Башкорт» и запрете ее деятельности. Об этом говорится в группе организации во «ВКонтакте».

В декабре «Башкорту» выдали предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности. На исправление нарушений давали два месяца, которые должны были истечь в конце февраля. Как передает «Idel.Реалии», претензии надзорного ведомства вызвало участие в организации трех старейшин, ранее судимых по экстремистским статьям.

Кроме того, прокуратура утверждала, что участники митинга «Башкорта» в защиту башкирского языка в сентябре 2017 года выступали с речами, в которых «содержались высказывания, имеющие признаки возбуждения ненависти и вражды».

Издание сообщает, что давление на организацию началось после июльского схода активистов в защиту горы-шихана Куштау, территорию которой власти передали на разработку «Башкирской содовой компании». Спустя несколько дней после схода участников «Башкорта» не пустили на собрание регионального парламента (Курултай), хотя они были его делегатами.

Председателя общественной организации Фаиля Алсынова и одного из активистов задержали и увезли в отдел полиции. Врио главы Башкирии Радий Хибиров тогда заявил, что участники «Башкорта» «проповедуют шовинизм и практически скатываются к расизму».

На странице организации во «ВКонтакте» указано, что «Башкорт» занимается защитой прав и интересов башкирского народа, проводит акции и мероприятия в защиту башкирского языка, культуры, истории и традиций. В группе состоит более 59 тысяч человек.