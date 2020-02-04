Умер основатель «Шанинки» Теодор Шанин

Теодор Шанин. Фото: МВШСЭН

В Москве умер социолог, основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин, сообщили «Новой газете» в пресс-службе МВШСЭН. Ему было 89 лет.

Теодор Шанин родился в Польше в 1930 году. Среди главных тем его научных исследований крестьяноведение, историческая социология и эпистемология. В 1995 году Шанин стал одним из основателей и первым ректором «Шанинки».

Шанин награжден орденом Британской империи, а также медалью имени Александра Даллина. В 2008 году он стал Почетным доктором права Университета Торонто. Преподавал в Манчестерском университете и был научным сотрудником Оксфордского университета.