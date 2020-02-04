В Косово спустя четыре месяца после выборов сформировали новое правительство

В частично признанном государстве Косово спустя четыре месяца после выборов сформировали новое правительство. Его возглавил лидер победившей парии «Самоопределение» Альбин Курти.

Новый кабмин утвержден 66-ю голосами из 120 членов парламента. Кроме членов «Самоопределения», в коалиционное правительство вошли представители «Демократической лиги Косово» (ЛДК), второй по численности партии, которую возглавляет Иса Мустафа, а также представители национальных меньшинств.

Новое правительство насчитывает 15 министров. Спикером парламента станет представитель ЛДК. Вопрос о кандидатуре на пост президента Косово, вызывающий много разногласий, из коалиционного соглашения на данный момент исключен.

Представителям «Самоопределения» достаются портфели министров иностранных дел, юстиции, финансов, экономики, здравоохранения и европейской интеграции. Представители получившей на выборах второе место ЛДК возглавят министерство обороны и МВД, а также министерства инфраструктуры, образования, культуры и сельского хозяйства.

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Согласно конституции Косово, три поста отходят представителям национальных меньшинств. Министром по делам администрации и местного самоуправления станет представительница турецкого меньшинства в Косово, а министерства культуры и регионального развития возглавят сербы.

Как сообщает агентство ТАНЮГ, премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила накануне, что ее правительство готово к переговорам и сотрудничеству с новым правительством Косово, «в том числе по самым сложным темам». Она добавила, что это будет зависеть от реализации Брюссельского соглашения 2013 года о нормализации отношений между Сербией и Косово, а также положения сербского населения в Косово и Метохии и от того, будут ли отменены торговые пошлины на сербские товары. Сербия считает 100-процентный налог, введенный в конце 2018 года на сербский импорт, незаконным.