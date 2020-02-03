В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган» за неявку на допросы

Белогорский суд Крыма принял решение об аресте владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова, который является фигурантом уголовного дела о нападении льва на туристку. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

Олег Зубков. Фото: сайт сафари-парка «Тайган»

Судья изменил ему меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей. «Это шокирующее и неожиданное для всех решение», — сообщила «Новой» пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина.

Инцидент, детали которого стали предметом судебного разбирательства, произошел в парке в июле 2018 года. По данным следствия, туристка из Кировской области зашла на территорию парка, чтобы сделать фотографию со львом, но во время съемки животное укусило женщину за руку. После этого Следственный комитет провел проверку, а потом возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2. ст. 238 УК).

По словам крымского блогера Александра Горного, все время, пока шло следствие и суд, Олег Зубков регулярно являлся на допросы и заседания суда. Однако, как выяснилось сегодня, в январе обвиняемый несколько раз проигнорировал требования суда. Суммировав «пропуски», судья Белогорского суда принял решение отправить Зубкова в СИЗО. Сам владелец сафари-парка считает дело против себя сфабрикованным, а его заказчиком называет главу Крыма Сергея Аксенова.

В 2006 году Олег Зубков купил на торгах земли бывшего научно-исследовательского института в районе Белогорска и занялся строительством сафари-парка. К тому времени у него уже был опыт работы в этой сфере: в Ялте с начала 90-ых работал его зоопарк «Сказка». В Белогорске Зубков изначально планировал на 37,5 гектарах создать для разведения диких животных условия, максимально приближенные к естественным. В «Тайгане» живут 60 львов, 40 тигров и сотни других животных, сейчас он временно не работает.