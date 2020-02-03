Цена за баррель нефти Brent упала до минимума за последние 13 месяцев на фоне снижения спроса в Китае 

После сообщений о снижении спроса на топливо в Китае нефть марки Brent подешевела до 54,7 долларов за баррель. Падение в ходе торгов на Лондонской бирже составило 3,4%, новая цена стала самой низкой за последние 13 месяцев, сообщает Интерфакс.

Стоимость нефти марки WTI также снизилась — до 50,5 долларов за баррель. Как пишет Bloomberg, падение цен происходит из-за ситуации в Китае, где на фоне распространения нового типа коронавируса спрос на нефть упал примерно на 3 миллиона баррелей в сутки, что составляет 20% объема потребления.

По данным агентства, это наиболее серьезный шок для спроса со времен финансового кризиса 2008-2009 годов и самое неожиданное снижение после теракта 11 сентября в Нью-Йорке.

Эксперты рейтингового агентства Fitch Ratings считают, что странам ОПЕК+ придется дополнительно ускорить темпы сокращения добычи нефти на фоне распространения ранее неизвестной болезни.