Советник России в Южной Осетии и его супруга найдены мертвыми в собственном доме в Цхинвале

Советник России по вопросам здравоохранения и социального развития Игорь Галь и его жена Ирина были найдены мертвыми в своем доме в Цхинвале. Об их внезапной смерти сообщили в российском посольстве в Южной Осетии.

Российский советник Игорь Галь и его жена найдены мертвыми в Южной Осетии: что известно https://t.co/WSc70m8Cij — Российский Диалог.RU (@RusDialogRU) February 3, 2020

Как сообщает Интерфакс, на их телах не было обнаружено признаков насильственной смерти, в их комнате все предметы остались на своих местах. Тела скончавшихся отправили во Владикавказ на экспертизу.

Галь родился в 1962 году, работал нейрохирургом в московской больнице. Четыре года назад его назначили советником в Южной Осетии. В республике медик курировал реформы местного здравоохранения в рамкам межправительственной комиссии, а также координировал работу российских специалистов.