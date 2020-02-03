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Советник России в Южной Осетии и его супруга найдены мертвыми в собственном доме в Цхинвале

Общество

 

Советник России по вопросам здравоохранения и социального развития Игорь Галь и его жена Ирина были найдены мертвыми в своем доме в Цхинвале. Об их внезапной смерти сообщили в российском посольстве в Южной Осетии. 

Как сообщает Интерфакс, на их телах не было обнаружено признаков насильственной смерти, в их комнате все предметы остались на своих местах. Тела скончавшихся отправили во Владикавказ на экспертизу.

Галь родился в 1962 году, работал нейрохирургом в московской больнице. Четыре года назад его назначили советником в Южной Осетии. В республике медик курировал реформы местного здравоохранения в рамкам межправительственной комиссии, а также координировал работу российских специалистов.

Теги:
медицина, южная осетия, sn

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