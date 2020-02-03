Повышение визового сбора для поездок в страны Шенгена не коснется россиян 

Вступившие в силу со 2 февраля новые правила предоставления краткосрочных шенгенских виз, предполагающие повышение визового сбора, не затронут россиян. Пояснительную справку Еврокомиссии о новом порядке выдачи краткосрочных туристических виз проанализировал корреспондент «Новой газеты».

Новый порядок предполагает увеличение визового сбора с 60 до 80 евро. Однако граждане России, Армении и Азербайджана по-прежнему будут платить за услугу лишь 35 евро, так как эти страны имеют соглашения с Евросоюзом об упрощении визового режима.

Также новый порядок не отразится на гражданах Грузии, Молдовы и Украины, которые имеют право безвизового въезда в Шенгенское пространство. Отмечается, что цель изменений визовых правил — «сделать их менее громоздкими, при сохранении уровня безопасности и контроля». Более простой и удобной становится процедура подачи заявки на визу. Ее можно подавать за 6 месяцев до предполагаемой поездки (9 месяцев для моряков) вместо прежних 3 месяцев. Максимальное время обработки остается неизменным — 15 дней.

Заявка на визу в большинстве случаев может быть подана и подписана в электронном виде, в то время как до сих пор принималась только в напечатанной на бумаге. Легче будет получить многократные визы сроком действия от 1 до 5 лет. Они выдаются тем, кто ездит в ЕС часто и имеет «положительную визовую историю».

Прежним остается правило «основной страны пребывания»: заявку надо подавать в консульство той шенгенской страны, в которой заявитель собирается провести больше времени или с которой он начинает поездку по Шенгенской зоне. Не изменился и набор документов, прилагаемых к заявке.

Визы для поездок в Шенгенскую зону, которая охватывает 22 из 27 стран ЕС, а также 4 ассоциированых государства (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), требуются для граждан 105 стран мира, включая Россию. Европейский парламент и Совет ЕС согласовали изменения в шенгенские визовые правила в июне 2019 года.