Уголовное дело, фигурантом которого стал либертарианец Светов, завели после обращения заместителя главреда «Известий» 

Уголовное дело о развратных действиях, фигурантом которого стал член Либертарианской партии Михаил Светов, завели после обращения в Генпрокуратуру заместителя главного редактора МИЦ «Известия» Луизы Даутовой. Об этом «Новой газете» рассказала адвокат Мария Эйсмонт, которая представляет интересы бывшей девушки Светова Анастасии Стародубовской.

«Я ознакомилась с пакетом документов, предоставленных следствием, и среди прочего увидела «выдающийся» документ. С моей точки зрения, это позор. Это был документ с логотипом МИЦ «Известия», подписанный заместителем главного редактора Луизой Даутовой», — рассказала она.

Обращение с просьбой проверить страницу Светова в Instagram было направлено на имя начальника управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры. «Просим разъяснить, не нарушают ли эти публикации законодательство Российской Федерации», — процитировала Эйсмонт текст документа, в котором также говорится, что в «Известиях» обнаружили старый инстаграм Светова, когда готовили материал о летних протестах в Москве.

Адвокат узнала об этом из материалов дела, представленные следствием в Мосгорсуде, где сегодня Эйсмонт обжаловала постановление об обыске у своей подзащитной, которая проходит свидетелем по делу.

Светов стал фигурантом уголовного дела о «развратных действиях» из-за старого инстаграм-аккаунта, где он в 2012 году размещал фотографии со своей девушкой Анастасией Стародубовской, которой тогда уже исполнилось 16 лет. Его увозили на допрос в СК, у него и у Стародубовской проходили обыски.