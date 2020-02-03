Суд запретил статью «Луркоморья» о тюремной иерархии из-за «пропаганды философии воров в законе»

Ленинский суд Воронежа постановил включить в реестр запрещенной информации статью онлайн-энциклопедии «Луркоморье» о тюремной иерархии за пропаганду «философии воров в законе и тюремных понятий». Об этом говорится в опубликованном решении суда.

На страницу обратила внимание Воронежская прокуратура, которая сочла размещенные материалы вредными для молодежи: в надзорном ведомстве сочли, что таким образом ресурс способствует распространению криминальной субкультуры среди молодых россиян и вовлечению их в «деструктивные движения».

Суд согласился с этими доводами и установил, что страница пропагандирует «идеологии неформального молодежного криминализованного движения АУЕ», «создает угрозу Конституционному строю» России и «подрывает авторитет легитимных органов исполнительной и судебной власти».

Роскомнадзор, в свою очередь, потребовал удалить статью «Тюрьма/Иерархия», в противном случае она будет заблокирована.

Неформальная интернет-энциклопедия появилась в 2007 году. Все статьи проекта, построенного по аналогии с «Википедией», написаны с использованием большого количества жаргонных слов и интернет-мемов. Впервые ресурс был внесен в список запрещенных в 2012 году, затем, после ряда блокировок, в 2016 году сайт исключили из реестра Роскомнадзора. Для этого сооснователю энциклопедии Давиду Хомаку пришлось закрыть доступ из России к некоторых страницам и удалить ряд статей.