Генпрокуратура потребовала снизить срок активисту Константину Котову до года колонии

Генеральная прокуратура потребовала от 2-го Кассационного суда уменьшить наказание активисту Константину Котову до года колонии общего режима. Представление надзорного ведомства опубликовала в соцсетях его адвокат Мария Эйсмонт.

Согласно документу, решение объяснили тем, что Котов впервые совершил преступление и характеризуется положительно: столь длительное тюремное заключение, 4 года лишения свободы, «нельзя признать законным и справедливым ввиду его чрезмерной суровости».

Пересмотреть решение по Котову поручал новому генпрокурору Игорю Краснову президент Владимир Путин, которого об этом деле спрашивали в ходе декабрьской пресс-конференции. Конституционный суд, рассматривая в конце января жалобу защиты Котова на «дадинскую» статью о неоднократных нарушениях на митингах, постановил, что приговор активисту следует пересмотреть: следствием не была доказана угроза общественной безопасности.

Верховный суд отмечал, что отмена приговора может произойти только после подачи жалобы в кассационный суд, что уже сделала защита. Адвокаты Котова в свою очередь настаивают на полной отмене приговора, как это было сделано в случае с активистом Ильдаром Дадиным.

Для возбуждения дела по статье 212.1 УК необходимы три вступивших в силу в течение полугода протокола о нарушениях правил митингов, а также новое аналогичное нарушение. Для дела Котова поводом стало задержание на несогласованном митинге 10 августа — с марта на него за другие акции было составлено уже четыре других протокола. Его защита отмечала, что 10 августа его задержали сразу после выхода из метро —

никакой общественной опасности он не представлял.