Генпрокуратура отказалась извиниться перед журналистом Голуновым за дело о наркотиках

Генпрокуратура отказалась принести извинения корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное преследование. Согласно ответу ведомства, опубликованному адвокатом журналиста Сергеем Бадамшиным, сделать это должен прокурор Москвы, «непосредственно надзирающий за уголовным делом».

Бадамшин замечает, что хотя надзор за делом Голунова, возбужденном в начале июня, по началу действительно вела прокуратура Москвы, после передачи летом материалов в Центральный аппарат СК, надзор стала осуществлять именно Генпрокуратура.

Преследование Голунова из-за общественного резонанса было прекращено спустя 5 дней после его задержания. Хотя прокуратура должна была извиниться от имени государства в течение месяца после этого, извинений в письменном виде журналист так и не получил.

После снятия обвинений с журналиста материалы его дела летом были переданы в Следственный комитет для проверки на фальсификацию доказательств. При этом соответствующее уголовное дело было возбуждено только спустя полгода — после того, как об этом на декабрьской пресс-конференции объявил президент Владимир Путин.

Еще через месяц, в конце января, были задержаны и арестованы пятеро полицейских, уволенных в связи с делом Голунова: бывший замначальника отдела УВД по ЗАО Москвы по контролю за оборотом наркотиков и четверо его подчиненных. По версии следствия, они подложили Голунову в рюкзак и в квартиру наркотики, изъятые в ходе других операций: при оформлении их объемы были занижены.