Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали по обвинению в нападении на росгвардейца

235-й гарнизонный военный суд отправил под стражу до 1 апреля двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает Интерфакс. На время расследования его исключат из состава российской сборной: из-за этого он пропустит летние Олимпийские игры.

Кушиташвили задержали в ночь на 2 февраля, когда он вместе с другом-боксером после вечера в ресторане заехал в дом на Фрунзенской набережной. По данным СМИ, следовавшие за ними росгвардейцы застали в подъезде, как те забирали пакетик с неизвестным веществом. Пытаясь скрыться, Кушиташвили дважды ударил одного из них в нос.

«Наркотики я не употреблял», — заявил чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили в суде.



Видео Ruptly pic.twitter.com/6ITJglvn37 — RT на русском (@RT_russian) February 3, 2020

Адвокат спортсмена перед заседанием настаивал, что у него нашли не наркотики, а седативное вещество, которое «ему не принадлежит»: Кушиташвили готовился к сборам, а седативы расслабляют мышцы. На заседании следователь уточнил, что в пакетике было 0,61 грамма кокаина — это квалифицируется как значительный размер. За Кушиташвили при этом поручился его тренер Сергей Смирнов, предложивший для отбывания домашнего ареста свою квартиру.

В РУСАДА уточняли, что ни одна из двух проб Кушиташвили за прошлый год не выявляла наличие запрещенных веществ. В российской Федерации бокса также говорили, что спортсмен ранее «ни разу не был замечен в драке или в пьянстве», и обещали оказать ему юридическую помощь. Несмотря на это, там приняли решение временно исключить боксера из сборной. «На Олимпиаде [в Токио] от него можно было ожидать медалей. Но он там не выступит», — заявил на пресс-конференции генсек Федерации Умар Кремлев.