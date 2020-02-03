В Екатеринбурге паралимпиец устроился курьером в «Яндекс-Еду». Он копит на поездку на Игры в Токио

31-летний Михаил Асташов, профессиональный параспортсмен, в 2019 году завоевавший золото на Кубке мира, устроился курьером в сервис доставки «Яндекс-Еда», чтобы накопить на поездку на Паралимпийские Игры в Токио.

Весь 2019 год он вместе со своим тренером Владимиром Алыповым пытался найти деньги на поездку. Судя по тому, что сегодня клиенты «Яндекс-Еды» получали свой заказ от звездного курьера, поиск финансирования не увенчался успехом.

В конце ноября Михаил приходил на прием к Антону Шипулину, депутату Госдумы, и просил помочь с поиском денег. Бывший биатлонист посоветовал паралимпийцу написать ему официальное обращение, максимально слезливое и с фотографиями, чтобы он мог переслать его меценатам. Цена вопроса — 350 тысяч рублей. Как отметил депутат, не такие уж большие деньги за золото для страны.

В пресс-службе «Яндекс-Еды», как пишет Е1.ru, пояснили, что Михаил «в хаб пришел с другом, но сам без труда прошел все стандартные проверки. По словам супервайзера, он легко справляется с телефоном и с ручкой и очень мотивирован работать. Сегодня Михаил вышел на свою первую смену и выполнил первые заказы. Как и всех других курьеров, первое время его работу будет курировать супервайзер, он помогает всем новичкам адаптироваться к новой работе и выстроить процесс с учетом особенностей графика».

Фото: Михаил Асташов / vk.com

Михаил Асташов родился с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Первые пять лет жизни он провел в доме малютки «Аистенок» в Бурятии. Позже его перевели в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в г. Куса Челябинской области, где была возможность заниматься спортом.

По словам Павла Рожкова, первого вице-президента Паралимпийского комитета России, «Михаил Асташов является чемпионом Кубка мира и чемпионом России по триатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в классе, который не входит в программу Паралимпийских игр как отдельный класс. Одновременно Михаил включен в расширенный состав российской делегации для участия в Паралимпиаде-2020 в Токио, поскольку имеет шанс принять участие в Играх-2020 в объединенном классе в случае отбора в состав сборной по спортивному принципу. В октябре 2019 года Михаил на Кубке мира в Турции в своем классе одержал победу, в объеденном классе — 6 место, имея сильное поражение среди всех стоячих спортсменов в мире.

На сегодняшний день 132 российскими паралимпийцами завоевано 98 квот. Паралимпийский комитет России ожидает, что в Играх-2020 примут участие около 280 спортсменов. Международный союз триатлонистов о распределении квот между странами сообщит 13 июля 2020 года».