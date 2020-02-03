Полиция прекратила дело против охранников, бросивших активистку на Шиесе в канаву

МВД по Архангельской области прекратило административное дело против охранников ЧОП «Гарант безопасности», которые бросили экоактивистку, выступающую против строительства мусорного полигона на станции Шиес, Марину Дзюбу в сточную канаву. Об этом она сама сообщила «МБХ медиа».

В постановлении о прекращении дела, опубликованном в группе во «ВКонтакте» «Мы против свалки в Ленском районе», говорится, что полицейские посмотрели видеозапись с инцидентом. Они пришли к выводу, что охранники увели Дзюбу за пределы площадки для посадки вертолета. Активистка этому сопротивлялась, но ударов ей не нанесли, говорится в документе.

«Я им показала это видео — как меня пинали, кидали и травмировали. Просмотрев записи, следователи пришли к выводу о прекращении дела. Уже одну жалобу в прокуратуру я отправляла, может быть, буду отправлять еще одну — в областную прокуратуру», — сказала Дзюба.

Столкновения с охранниками на Шиесе во время которых, как утверждает активистка, ее сбросили в канаву, произошли в прошлом году. На нее составили два протокола по статье о побоях (ст. 6.1.1 КоАП) и в июне арестовали на 5 суток.

На станции Шиес Архангельской области более года продолжаются акции против строительства самого крупного мусорного полигона в Европе. Активисты организовали там палаточный лагерь, который полиция требовала убрать. Также с лета прошлого года на станции перестали останавливаться поезда, противники строительства полигона обжаловали это в суде.