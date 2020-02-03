онлайн
Заражено — 17496 (в России — 2), смертей — 362. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом
Новый госпиталь в Ухане начал принимать пациентов с коронавирусом. Его построили за 10 дней
В китайском Ухане начал свою работу специализированный госпиталь для больных новым типом коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.
#Wuhanvirus2020 #China— WuhanStory (@wuhan_story) February 3, 2020
Internal facilities of the #Huoshenshan hospital.
The hospital mainly treats confirmed patients, with a construction area of 34,000 square meters and 1,000 beds. pic.twitter.com/JsSWWCSvrn
Возведение госпиталя «Хошэньшань» началось 23 января, и спустя десять дней его сдали в эксплуатацию. Площадь больницы составляет 34 тысяч квадратных метров, в ней смогут разместить около тысячи пациентов. Чтобы избежать перекрестной инфекции, все палаты изолированы друг от друга. В них есть отдельный отсек с двойным стеклом для безопасной передачи медикаментов и еды пациентам.
Власти Китая уже направили в госпиталь 1400 военных медиков и 15 экспертов по контролю и профилактике заболеваний.
【報告各位雲監工：#雷神山建設進度 完成40%，火神山醫院正全速推進！】截至1月30日中午12時，雷神山醫院項目總體建設進度完成40%。同時，火神山醫院火力全開，迎戰“衝刺期”，基礎混凝土澆築完成95%。 #萬眾一心抗擊疫情，戳視頻，看航拍施工進度！ pic.twitter.com/LUMEsln7dE— 人民日報 People's Daily (@PDChinese) January 30, 2020
Также в Ухане начали строить второй госпиталь «Лэйшэньшань». Строительство планируют завершить 8 февраля. Его площадь составит 60 тысяч квадратных метров, 51 тысяча из них будет для пациентов на карантине, а 9 тысяч – для круглосуточного размещения медперсонала. В госпитале можно будет разместить до 1600 койко-мест.
Число умерших от нового вида коронавируса превысило 360 человек, заразились уже почти 17,5 тысяч. По предварительным данным, он возник на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань, где незаконно торговали дикими животными. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала случаи заражения в 23 странах и объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.