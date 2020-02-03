Новый госпиталь в Ухане начал принимать пациентов с коронавирусом. Его построили за 10 дней

В китайском Ухане начал свою работу специализированный госпиталь для больных новым типом коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

#Wuhanvirus2020 #China

Internal facilities of the #Huoshenshan hospital.



The hospital mainly treats confirmed patients, with a construction area of 34,000 square meters and 1,000 beds. pic.twitter.com/JsSWWCSvrn — WuhanStory (@wuhan_story) February 3, 2020

Возведение госпиталя «Хошэньшань» началось 23 января, и спустя десять дней его сдали в эксплуатацию. Площадь больницы составляет 34 тысяч квадратных метров, в ней смогут разместить около тысячи пациентов. Чтобы избежать перекрестной инфекции, все палаты изолированы друг от друга. В них есть отдельный отсек с двойным стеклом для безопасной передачи медикаментов и еды пациентам.

Власти Китая уже направили в госпиталь 1400 военных медиков и 15 экспертов по контролю и профилактике заболеваний.

Также в Ухане начали строить второй госпиталь «Лэйшэньшань». Строительство планируют завершить 8 февраля. Его площадь составит 60 тысяч квадратных метров, 51 тысяча из них будет для пациентов на карантине, а 9 тысяч – для круглосуточного размещения медперсонала. В госпитале можно будет разместить до 1600 койко-мест.

Число умерших от нового вида коронавируса превысило 360 человек, заразились уже почти 17,5 тысяч. По предварительным данным, он возник на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань, где незаконно торговали дикими животными. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала случаи заражения в 23 странах и объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.