Голландская прокуратура предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении МН17 в Донбассе

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщает ТАСС.

Как заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, всех их вызвали для проведения следственных действий. Одного из этих обвиняемых — Олега Пулатова — будет защищать международная группа из двух голландских адвокатов и одного российского.

«Мы надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным», —добавила адвокат.

Boeing 777 сбили над Донбассом недалеко от Снежного 17 июля 2014 года в 35 километрах от границы с Россией. В результате погибли все находившиеся на борту 298 человек, в том числе 80 детей. Как показали результаты расследования, катастрофа произошла из-за запущенной из установки «Бук» ракеты «земля — воздух». Россия отрицает свою причастность к крушению и возлагает вину на украинских военных.

Помимо Пулатова (по кличке Гюрза) международная следственная группа подозревает в причастности к крушению MH17 Игоря Стрелкова (Гиркина), Сергея Дубинского (по кличке Хмурый) и Леонида Харченко (по кличке Крот). По мнению следователей, все они имели отношение к транспортировке в Донбасс ЗРК «Бук», из которой был сбит лайнер.