Голикова: чартерные рейсы в Китай приостановят с 14 февраля

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о прекращении с 14 февраля чартерных рейсов из Китая в Россию, передает Интерфакс.

Иностранцев с территории Китая планируют пропускать только через московский аэропорт Шереметьево. Ограничения не коснутся граждан стран Евразийского экономического союза, официальных делегаций и людей с видом на жительство в России.

При этом российские власти пока не видят оснований для полного закрытия авиасообщения с Китаем.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Китаем из-за нового вида коронавируса, исключение сделали для четырех регулярных рейсов «Аэрофлота», а также рейсов четырех китайских компаний в Москву. После введения ограничений с 1 февраля российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме. Из-за коронавируса Россия также приостановила железнодорожное сообщение с этой страной и КНДР.

В России подтвердились два случая коронавируса — в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая. Премьер Михаил Мишустин подписал нацплан по борьбе с распространением коронавируса в России. Из-за коронавируса правительство решило перенести инвестфорум, который должен был пройти в Сочи 12-14 февраля, на другие даты.

Число умерших от нового вида коронавируса превысило 360 человек, заразились уже почти 17,5 тысяч. Китайские власти рассказали о нем в конце прошлого года. По предварительным данным, он возник на рынке морепродуктов в городе Ухань, где незаконно торговали дикими животными. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала случаи заражения в 23 странах и ранее объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.