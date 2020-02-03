«Исламское государство» взяло ответственность за нападение на прохожих на юге Лондона

Запрещенное в России «Исламское государство» взяло ответственность за нападение на прохожих на окраине Лондона, в результате которого накануне пострадали трое человек. Об этом руководство ИГ сообщило в заявлении, опубликованным подконтрольным им информагентством Amaq, — его полный текст приводит Site Intelligence Group.

Сразу после нападения Скотленд-Ярд расследовал атаку как теракт, «связанный с исламизмом». СМИ сообщали, что 20-летний нападавший Судеш Амман недавно вышел из тюрьмы после отбывания наказания за распространения журнала террористической группировки «Аль-Каида». После досрочного освобождения он находился под полицейским надзором из-за возможных связей с боевиками.

Мать нападавшего Халима в разговоре со Sky News вспоминала, что ее сына, собиравшегося изучать биомедицину, «радикализировали» в интернете, а также впоследствии — в тюрьме строгого режима. Одноклассники юноши рассказали изданию, что тот ранее не допускал «проявлений экстремизма». При этом, как отмечает издание, после его задержания в 2018-м в его записной книжки нашли планы «умереть как мученик и отправиться в Джаннат [рай]».