Шесть турецких военных погибли в результате обстрела сирийской армии в Идлибе

Сирийская правительственная армия в ночь на 3 февраля открыла артиллерийский огонь по подразделениям турецких войск в идлибской зоны деэскалации. В результате погибли шестеро человек, включая сотрудника гражданского персонала. Еще семь военных получили ранения, заявили в Минобороны Турции.

Инцидент произошел на северо-западе Сирии в районе населенного пункта Серакаб к юго-востоку от Идлиба. В конце января правительство Асада начало там наступление против оппозиции. Турция настаивает, что уведомляла о ночных передвижениях штаб группировки войск российских ВС в Сирии. Российские военные это отрицают.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в своем заявлении, которое приводит газета Hurriet, также утверждает, что они в ответ нанесли авиаудар по сирийским войскам, в результате которого погибли «от 30 до 35» военных. В российском Минобороны заявили, что турецкие самолеты не пересекали границу и не наносили удары по позициям сирийских войск. Сирийские СМИ также не сообщали об ответной атаке.

Эрдоган отметил, что хотел бы обсудить ситуацию в Идлибе с российским президентом Владимиром Путиным. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что у президента на вечер 3 февраля был назначен некий «международный телефонный разговор». Из-за обстрела, как добавляет турецкая Daily Sabah, также было отменено запланированное насегодня совместное патрулирование российских и турецких военных на севере Сирии.