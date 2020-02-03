Российские кредиторы решили взыскать с французской националистической партии Марин Ле Пен долг в 9 млн евро

Компания «Авиазапчасть» в конце декабря прошлого года подала иск в Арбитражный суд Москвы к французской партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» («Национальный фронт» до июня 2018 года) о возврате 639,7 млн рублей долга. Карточка опубликована в базе арбитражных судов, на нее обратили внимание «Открытые медиа».

Речь идет о кредите в 9 млн евро, взятом партией в 2013 году в «Первом чешско-российском банке» (ПЧРБ), лишенном лицензии в 2016 году. «Национальное объединение» взяло долг в российском банке после того, как американские и европейские финансовые организации отказали в ему в кредите. Le Parisien отмечает, что партия должна была погасить долг в сентябре прошлого года.

После того, как о кредите партии в российском банке стало известно, Ле Пен обвиняли в связях с Кремлем. «Открытые медиа» отмечают, что ПЧРБ владел Роман Попов, ранее работавший на Геннадия Тимченко, миллиардера и знакомого российского президента Владимира Путина. Сама Ле Пен называла обвинения в сотрудничестве с российскими властями «смешными», «возмутительными» и «оскорбительными».

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Экономист Бернар Моно, который участвовал в процессе получения партией кредита, говорил Le Parisien, что финансовое положение партии в прошлом году стало «еще более шатким». Это произошло после того, как политик Жан-Мари Ле Пен в июне 2019 года передал долг партии французскому министерству внутренних дел.

После лишения ПЧРБ лицензии права на кредит перешли компании «Конти», которая передала их «Авиазапчастям». Банк пытался данное решение оспорить, но ему это сделать не удалось.

«Авиазапчасть» занимается поставками и послепродажным обслуживанием российской авиатехники гражданского и двойного назначения за рубежом. Она создана на базе советского предприятия «Авиазагранпоставка», отвечавшего за обслуживание экспортируемой из СССР авиатехники, рассказывали «Открытые медиа». Компанией владеет бизнесмен Валерий Захаренков.