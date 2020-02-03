CIT сообщила о гибели четырех офицеров спецназа ФСБ в ходе обстрела под Алеппо

В ходе столкновений 1 февраля на окраине Алеппо погибли четверо офицеров спецназа ФСБ, сообщает расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Они ссылаются на телеграм-канал «Канал специального назначения» и группу «Специальные подразделения России», опубликовавшие памятные листы о погибших сотрудниках.

Стали известны имена ещё двоих погибших в Сирии бойцов ЦСН ФСБ — это офицеры 5 группы 1 отдела Управления «С» ЦСН ФСБ майор Булат Ринатович Ахматьянов и лейтенант Всеволод Вячеславович Трофимов https://t.co/kUXqWPVsiw pic.twitter.com/a3X3WOpESh — CIT (@CITeam_ru) February 2, 2020

Как писало сирийское госагентство SANA, в тот день в западном предместье Джамият-эз-Захра представители оппозиции направили к армейским блокпостам четыре автомобиля со взрывчаткой. После их подрыва они начали вести минно-артилерийский обстрел, длившийся около часа. О жертвах тогда не сообщалось.

Анонимный телеграм-канал «Контора пишет» утверждает, что погибшие офицеры ФСБ находились на блокпостах и попали под перекрестный огонь во время отступления сирийской армии. «Вытащить тела спецназовцев с позиции смогли только спустя пять часов, после наступления темноты», добавляет канал.

Согласно памятным листам, двое офицеров, 34-летний капитан Дмитрий М. и 41-летний майор Руслан Г., служили в управление «К», а 35-летний лейтенант Всеволод Т. и 32-летний майор Булат А. — в управлении «С». Российские военные на момент публикации не комментировали сообщения. В CIT «Новой газете» уточнили, что им пока что не удалось обнаружить других подтверждений информации.