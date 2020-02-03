Россия приостановила железнодорожное сообщение с КНДР из-за нового коронавируса

РЖД с 3 февраля приостановили железнодорожное сообщение с КНДР в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании.

Движение поездов приостановлено «до особого распоряжения». Неиспользованные билеты, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры смогут вернуть без дополнительных сборов и плат. Власти КНДР также закрыли железнодорожное сообщение с Россией.

С 3 февраля полностью приостановили железнодорожное сообщение между Россией и Китаем. До этого из-за коронавируса ограничили и авиасообщение с этой страной, исключение сделали для четырех регулярных рейсов «Аэрофлота», а также рейсов четырех китайских компаний в Москву. В рамках мер по предотвращению распространения инфекции российские власти отменили безвизовый режим с Китаем для туристических групп и приостановили выдачу рабочих виз гражданам этой страны.

О новом виде коронавируса китайские власти рассказали в конце прошлого года. Число умерших достигло 362 человек, еще более 17,4 тысячи человек инфицированы. Вирус появился, предположительно, на рынке морепродуктов в городе Ухань, где нелегально торговали дикими животными. Медики отмечали, что вирус вызывает пневмонию и передается от человека к человеку.

Cлучаи заражения Всемирная организация здравоохранения зафиксировала в 23 странах. Она объявила происходящее медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.

В России подтвердились два случая коронавируса — в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая. Премьер Михаил Мишустин подписал нацплан по борьбе с распространением коронавируса в России.