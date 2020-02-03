В «Новой газете» пройдет брифинг по делу о пытках в ярославской ИК-1

5 февраля в 14:00 в редакции «Новой газеты» пройдет встреча с участием журналистов федеральных СМИ и адвокатов, представляющих интересы потерпевших по «ярославскому делу».

Встреча организуется в преддверии 7 февраля, когда в Ярославле начинается суд над 14 сотрудниками колонии №1, обвиняемых в пытках бывшего заключенного Евгения Макарова. На ней правозащитники расскажут, что такое «Большое ярославское дело», почему адвокаты называют его крупнейшим судебным процессом о пытках в системе ФСИН, а также ответят на все вопросы СМИ по нему.

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В конце июля 2018 года «Общественный вердикт» передал «Новой газете» запись с видеорегистратора одного из тюремщиков ярославской ИК-1. На кадрах видео 18 сотрудников колонии избивали заключенного Макарова. После публикации СК возбудил уголовное дело, начались аресты сотрудников ярославской колониию. Ряду фигурантов уже вынесли приговоры.

«Ярославское дело» вызвало массовые проверки колоний по все стране, системную проблему пыток в российских колониях заметили в Кремле, оно стало темой обсуждения в Комитете ООН против пыток.