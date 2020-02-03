«Въехали с нарушением многих законов»: новый посол в ЦАР — об убийстве российских журналистов

Новый посол России в Центральноафриканской республике (ЦАР) Владимир Титоренко прокомментировал расследование убийства журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Он дал интервью РИА Новости.

«Они въехали с нарушением многих законов ЦАР. Они идентифицировали себя в посольстве ЦАР в Москве при получении виз как туристы, а приехали с журналистскими удостоверениями, подписанными Центром управления расследованиями, где написано, что они являются волонтерами ООН», – заявил он.

По словам Титоренко, свидетелей нападения нет, показания дает только водитель, который ехал с ними. «Если верить его показаниям – у журналистов пытались отнять деньги, видеокамеры и так далее. Они их не отдавали, и в ответ, видимо, нападавшие прибегли к насилию. Но водитель скрылся. Он видел, что началась ссора между журналистами и вооруженными людьми. То есть это не нападение из засады – взяли и выскочили, – нет», – объяснил он. Титоренко добавил, что по словам водителя, напавшие говорили на местном диалекте арабского языка.

Посол в ЦАР также сказал, что на территории страны нет российских военных баз. «Никаких военных баз и тем более участия в каких-то операциях – этого нет и не будет. Здесь есть только одна военная база – это военная база Франции, созданная еще по старым соглашениям. Она находится в районе аэропорта и обеспечивает его безопасность», – сказал он.

Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты в ЦАР на блокпосту на пути в Бамбари 30 июля 2018 года. Они отправились на съемку совместного с Центром управления расследований фильма о работе «ЧВК Вагнер».

Согласно версии СК, автомобиль журналистов остановила «группа вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски», которые потребовали отдать фото- и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления нападавшие расстреляли россиян, водителю удалось покинуть место происшествия, считает следствие.

«Новая газета» публиковала материалы расследования центра «Досье», согласно которым Расторгуев, Джемаль и Радченко с момента прилета в ЦАР были под контролем центральноафриканского жандарма, который координировал свои действия с сотрудниками структур бизнесмена Евгения Пригожина (которого СМИ связывают с «ЧВК Вагнера») и контролировал водителя группы Бьенвеню Дувокама, утверждают расследователи. По данным «Досье», он является бывшим служащим жандармерии.

В начале года отец Радченко Александр рассказал, что одежду убитых сожгли без согласования с российскими властями. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что не знает об этом.