У Госдумы задержали активистов, растянувших баннер «Свободу всем политзаключенным!»

В центре Москвы сотрудники ФСО задержали семерых гражданских активистов, растянувших семиметровый баннер «Свободу всем политзаключенным!» у ворот Госдумы на Охотном ряду.

Протестующие также приковали себя наручниками к забору у центрального входа в Госдуму. В настоящий момент они дожидаются прибытия полицейских, сообщил «Новой газете» пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин.

Первых четырех участников акции уже увезли в ОВД по Тверскому району, уточнил член «Другой России» Михаил Аксель. Оставшиеся ждут прибытия патрульной машины, вместе с ними был также задержан снимавший акцию журналист Георгий Малец.

Фомин уточнил, что своей акцией они хотели призвать депутатов отменить законы, допускающие преследование по политическим взглядам. Активисты также потребовали освободить фигурантов резонансных дел — дела «Нового величия», участников летних московских протестов, «ростовского», «пензенского» дел и других.