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Заражено — 14643 (в России — 2), смертей — 305. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом
Мишустин подписал нацплан по предупреждению распространения коронавируса в России
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал национальный план по предупреждению «завоза и распространения» нового коронавируса на территории России. Об этом сообщает Интерфакс.
Он отметил, что вирус добавили в перечень особо опасных заболеваний. «Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе — это изоляция и карантин», — рассказал Мишустин.
По его словам, на территории России приняты «все необходимые меры» для предотвращения распространения инфекции. «Работает оперативный штаб, ситуация под контролем», — заявил премьер.
Мишустин также предложил перенести инвестиционный форум в Сочи, который должен пройти с 12 по 14 февраля, на другие даты, а вице-премьер Татьяна Голикова — отменить его.
О новом коронавирусе Китай объявил в конце прошлого года. Число умерших от нового коронавируса достигло 362 человек, еще более 17,3 тысячи человек инфицированы. Он появился, предположительно, на рынке морепродуктов в городе Ухань, где нелегально торговали дикими животными. Медики отмечали, что вирус вызывает пневмонию и передается от человека к человеку.
Cлучаи заражения зафиксировали также в том числе в США, Малайзии, Таиланде, Австралии, Франции и Финляндии. Всемирная организация здравоохранения объявила происходящее медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.
В России подтвердились два случая коронавируса — в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая. Роспотребнадзор сообщил о передаче cтранам-членам Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств средств лабораторной диагностики нового заболевания.
Из-за коронавируса Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем и ограничила авиасообщение: исключение сделали для четырех регулярных рейсов «Аэрофлота», а также регулярных рейсов четырех китайских компаний в Москву. Россия также отменила безвизовый режим с Китаем для туристических групп и приостановила выдачу рабочих виз гражданам этой страны.
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