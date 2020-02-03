Премьер-министр поручил за 10 дней подготовить все документы для ввоза в Россию незарегистрированных лекарств

Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился подготовить до 13 февраля все документы, необходимые для ввоза в Россию незарегистрированных лекарств. По словам премьера, неоходимо ускорить этот процесс, чтобы избежать повторения ситуации с противосудорожным препаратом «Фризиум», передает ТАСС.

«Когда речь идет о важных лекарствах, нельзя, чтобы повторялись такие ситуации, как например, в прошлом году с препаратом «Фризиум», — заявил он. По словам премьера, в первую очередь необходимо обратить внимание на те препараты, в которых нуждаются дети с тяжелыми заболеваниями.

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В конце декабря президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий правительству закупать незарегистрированные в стране лекарства по решению врачебной комиссии. Он вступит в силу 1 марта. Минздрав обещал к этому времени зарегистрировать «Фризиум», необходимый для детей, страдающих эпилепсией. Пока что препарат в России не продается, так как содержит запрещенное вещество. Ввезти его из-за границы также было нельзя.

Напомним, в августе 2019 года в московском почтовом отделении таможенники задержали женщину по имени Елена при получении незарегистрированного препарата, который она заказала за границей для своего ребенка. Дело, по которому она проходила свидетельницей, впоследствии закрыли. В июле аналогичное дело завели на другую москвичку — Елену Боголюбову, позже его тоже прекратили. После этого матери неизлечимо больных детей обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в решении проблемы.