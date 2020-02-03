ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают изменения Конституции

Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с которыми ознакомился РБК.

Самую большую поддержку получили инициативы, связанные с социальной сферой. Например, 91% респондентов высказались скорее положительно о закреплении в Конституции обязательной регулярной индексации пенсий, пособий и других социальных выплат 91% граждан (1% — о скорее отрицательно). К инициативе зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума скорее положительно относятся 90%, скорее отрицательно — 5%.

Согласно результатам опроса, 87% поддерживают увеличение ценза оседлости для президента с 10 до 25 лет, 81% — инициативу наделения Конституционного суда полномочиями для проверки законопроектов по запросу главу государства на соответствие Конституции. Помимо этого, 68% заявили о скорее положительном отношении к запрету на иностранное гражданство и вид на жительство для губернаторов, членов правительства, госслужащих, судей, депутатов Госдумы, сенаторов и муниципальных служащих.

К праву президента назначать руководителей силовых структур и региональных прокуроров после консультаций с Совфедом скорее положительно относятся 66%, столько же скорее поддерживают возможное исключение из Конституции слова «подряд» по отношению к срокам полномочий президента. Поддержку получили также установление приоритета российской Конституции над международными договорами (63%), расширение полномочий Совфеда (62%), наделение Госдумы правом утверждать премьера, его заместителей и министров (61%).

79% респондентов заявили о важности изменений Конституции, 16% выразили противоположное мнение. Затруднились ответить на вопрос 5%.

Ранее были опубликованы результаты опроса «Левада-центра» по поводу конституционной реформы. Тогда 47% респондентов заявили, что поправки, которые Путин предложил внести в Конституцию, необходимы, чтобы позволить ему остаться у власти после окончания президентского срока. Однако 44% опрошенных выразили мнение, что изменения вносятся в интересах населения.

О поправках в Конституцию президент Владимир Путин объявил 15 января: он предложил ограничить приоритет международного права и частично перераспределить полномочия между органами власти. Через неделю Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию. Второе чтение должно состояться в середине февраля. Вероятной датой «общероссийского голосования», после которого закон подпишет президент, источники РБК называли 12 апреля.