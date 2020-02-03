В Хабаровске более 50 тысяч школьников эвакуировали из-за анонимных угроз 

В Хабаровске эвакуировали все школы города из-за анонимных угроз. Уроки прекратились почти в 70 учебных заведениях, говорится на сайте администрации города.

Власти рассказали, что в несколько школ поступили сообщения о заложенной бомбе. Однако, по данным ТАСС, речь шла об угрозе распространения нервно-паралитического газа. Автор анонимного сообщения не указал конкретных номеров школ, в связи с чем было решено провести эвакуацию всех учебных заведений. Детей отправили в соседние социальные учреждения и магазины. Те, кто живет рядом, вернулись домой.

Это не единственный город на Дальнем Востоке, где прошла массовая эвакуация школьников: в образовательные учреждения Благовещенска также поступила анонимная информация о заложенной бомбе. Из-за этого прекратить занятия пришлось более чем в 20 школах города. В Комсомольске-на-Амуре по домам отправили около 25 тысяч учеников, а во Владивостоке после сообщения о минировании эвакуировали одну школу.

Волна сообщений о минированиях началась в городах России в конце ноября. По оценкам Интерфакса, только в Москве общее число эвакуированных за это время составило около 1,55 миллиона человек. Больше всего эвакуаций в столице провели 19 декабря — около 170 тысяч человек. Все сообщения оказались ложными.

После этого Роскомнадзор по жалобе ФСБ решил ограничить на территории России доступ к почтовым сервисам Protonmail и Startmail. По данным спецслужбы, они использовались для массовой рассылки ложных сообщений об угрозах минирования.