Историческая драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм

Фильм «1917» режиссера Сэма Мендеса был признан лучшим фильмом и получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Произведение признали выдающимся в семи номинациях, говорится на официальном портале конкурса.

Мендес получил награду в номинации «Лучшая режиссерская работа». Кроме того, жюри высоко оценило работу художника-постановщика и присудило премии за лучший звук, лучшую операторскую работу и лучшие визуальные эффекты. Картина также была отмечена в категории «Лучший британский фильм».

По версии BAFTA, лучшими актером и актрисой стали Хоакин Феникс (за главную роль в фильме «Джокер») и Рене Зеллвегер (за роль Джуди Гарленд в фильме «Джуди»). Премии за роли второго плана получили Брэд Питт за участие в фильме «Однажды в… Голливуде» режиссера Квентина Тарантино и Лора Дерн, сыгравшая в картине Ноа Баумбаха «Брачная история».

Фильм Мендеса «1917» рассказывает историю двух молодых солдат — участников Первой мировой войны. Мировая премьера картины состоялась 4 декабря в Великобритании. В основу сюжета легла история Альфреда Мендеса, дедушки режиссера, который был участником войны. Ранее фильм победил в главной номинации премии «Золотой глобус» и собрал десять номинаций на «Оскар».