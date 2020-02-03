Полиция назвала имя напавшего с ножом на прохожих в Лондоне. Злоумышленник недавно освободился из тюрьмы

Злоумышленником, ранившим накануне двоих прохожих на юге Лондона в районе Стретэм, оказался 20-летний Судеш Амман, который ранее был судим за преступления, связанные с терроризмом. Из тюрьмы он досрочно освободился несколько дней назад, сообщает телеканал Sky News.

Streatham attacker named as convicted terror offender Sudesh Amman https://t.co/kKaPVJ18kt — Kevin Perera (@KevinPerera) February 3, 2020

В конце 2018 года его приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы за распространение экстремистских материалов: он изучал и распространял инструкции по изготовлению взрывчатки, пересылал своим родственникам в WhatsApp журнал террористической группировки «Аль-Каида» и призывал свою девушку убить ее «неверных» родителей.

Кроме того, Амман поклялся в верности «Исламскому государству» (международная террористическая организация, запрещенная в России). В его списке целей, который полиция еще в 2018 году нашла в его записной книжке, также был пункт «умереть как мученик и отправиться в Джаннат» (рай в исламе).

Всего в вину Амману тогда вменили 10 эпизодов преступлений, связанного с терроризмом. После освобождения он находился под пристальным наблюдением полиции. По данным Guardian, преступника освободили досрочно, так как у властей не было оснований держать его за решеткой, хотя он и вызывал некоторые опасения.

Накануне Судеш Амман напал с ножом на прохожих на юге Лондона. Вскоре он был застрелен полицейскими, которые в своем заявлении допустили, что инцидент может быть террористическим. На теле злоумышленника обнаружили фальшивый пояс смертника.Всего от ножевого ранения пострадали два человека — 40-летний мужчина и женщина старше 50 лет. Еще одна девушка была ранена осколками стекла из-за выстрелов полицейских.